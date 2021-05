Autorità portuale, Musumeci dice no a Chiovelli, passa la richiesta di 3 sindaci

Redazione di

15/05/2021

La Regione boccia la nomina del Governo del presidente dell’Autorità portuale della Sicilia orientale La soddisfazione dei sindaci di Priolo, Augusta e Melilli Sì a Chiovelli di imprese e sindacati “Il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha accolto la richiesta arrivata dalle amministrazioni comunali di Augusta, Melilli e Priolo di negare l’intesa sulla nomina dell’ingegnere Enrico Chiovelli a presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale”. Il Fronte del No a Chiovelli Ne danno notizia i sindaci del Siracusano, Giuseppe Di Mare (Augusta), Giuseppe Carta (Melilli) e Pippo Gianni (Priolo) che meno di un mese fa avevano storto il naso dopo l’indicazione sul nome di Chiovelli data dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini e si erano rivolti a Musumeci, spingendo per bocciare la proposta del Governo nazionale. “Scegliere un siciliano” I sindaci di Augusta, Melilli e Priolo chiedono che adesso si avvii subito la concertazione con il territorio. “Occorre sottrarre la nomina a logiche – scrivono i sindaci – spartitorie che sono esclusivamente funzionali agli equilibri politici romani, senza tenere in alcun conto le necessità delle nostre popolazioni, e individuare un nuovo Presidente dell’Autorità Portuale fra le eccellenze professionali presenti in Sicilia, in grado di coniugare approfondita conoscenza del territorio e discontinuità con le precedenti governance che nessun progresso apprezzabile hanno apportato alla AdSP”. Confindustria, sì a Chiovelli Confindustria, invece, spende parole di elogio per Chiovelli. “Dal momento del suo insediamento come commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia Orientale – si legge in una nota – l’ingegnere Alberto Chiovelli si è fatto apprezzare per i suoi requisiti professionali, per la sua competenza, per la sua esperienza e per la proficua collaborazione che sin da subito ha instaurato con il mondo delle imprese. La Uil: Musumeci ci ripensi “Il presidente Musumeci ci ripensi, non può azzerare tutto il lavoro svolto sino ad oggi per i soliti giochi politici”, afferma il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, che aggiunge: “Il nome di Chiovelli è stato indicato dal governo nazionale. Ha portato avanti progetti importanti per lo sviluppo della nostra economia, fondamentali per l’area portuale che va da Catania e sino ad Augusta”

La Regione boccia la nomina del Governo del presidente dell’Autorità portuale della Sicilia orientale

La soddisfazione dei sindaci di Priolo, Augusta e Melilli

Sì a Chiovelli di imprese e sindacati

“Il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha accolto la richiesta arrivata dalle amministrazioni comunali di Augusta, Melilli e Priolo di negare l’intesa sulla nomina dell’ingegnere Enrico Chiovelli a presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale”.

Il Fronte del No a Chiovelli

Ne danno notizia i sindaci del Siracusano, Giuseppe Di Mare (Augusta), Giuseppe Carta (Melilli) e Pippo Gianni (Priolo) che meno di un mese fa avevano storto il naso dopo l’indicazione sul nome di Chiovelli data dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini e si erano rivolti a Musumeci, spingendo per bocciare la proposta del Governo nazionale.

“Scegliere un siciliano”

I sindaci di Augusta, Melilli e Priolo chiedono che adesso si avvii subito la concertazione con il territorio. “Occorre sottrarre la nomina a logiche – scrivono i sindaci – spartitorie che sono esclusivamente funzionali agli equilibri politici romani, senza tenere in alcun conto le necessità delle nostre popolazioni, e individuare un nuovo Presidente dell’Autorità Portuale fra le eccellenze professionali presenti in Sicilia, in grado di coniugare approfondita conoscenza del territorio e discontinuità con le precedenti governance che nessun progresso apprezzabile hanno apportato alla AdSP”.

Confindustria, sì a Chiovelli

Confindustria, invece, spende parole di elogio per Chiovelli. “Dal momento del suo insediamento come commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia Orientale – si legge in una nota – l’ingegnere Alberto Chiovelli si è fatto apprezzare per i suoi requisiti professionali, per la sua competenza, per la sua esperienza e per la proficua collaborazione che sin da subito ha instaurato con il mondo delle imprese.

La Uil: Musumeci ci ripensi

“Il presidente Musumeci ci ripensi, non può azzerare tutto il lavoro svolto sino ad oggi per i soliti giochi politici”, afferma il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, che aggiunge: “Il nome di Chiovelli è stato indicato dal governo nazionale. Ha portato avanti progetti importanti per lo sviluppo della nostra economia, fondamentali per l’area portuale che va da Catania e sino ad Augusta”