Operazione dei carabinieri

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fino di spaccio Paolo Andolina, 29 anni, pachinese, un foreign fighter, nome di battaglia Azadi, che ha sposato la causa del popolo curdo andando a combattere contro l’Isis.

Il giovane si era trasferito a Torino 10 anni fa e proprio lì avrebbe maturato la decisione di diventare un combattente. E’ andato in Kurdistan per la prima volta nel 2014, poi tra il 2016 e i 2018 il ventinovenne è stato due volte a combattere nel nord della Siria, nel Rojava. Un’esperienza senza precedenti, che avrebbe tenuto con il fiato sospeso le persone più strette a cui aveva raccontato la sua scelta. Da quei combattimenti, sarebbe uscito indenne e questo avrebbe probabilmente rafforzato la sua determinazione al sostegno del popolo curdo.

Aveva fatto rientro a Pachino ma nel corso di un controllo, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di tredici dosi di eroina già confezionate nonché 9 flaconi di metadone. Il giovane, per via della sua storia e di qualche precedente penale, è un volto conosciuto dai carabinieri, che lo avrebbero notato a bordo di una macchina. Gli inquirenti avrebbero avuto dei sospetti, forse il suo atteggiamento avrebbe messo più di un pensiero ai militari della stazione di Pachino, che gli avrebbero chiesto di scendere dalla macchina. A quel punto, è scattata una perquisizione e poco dopo è stata rinvenuta la droga, posta sotto sequestro. Come disposto dalla Procura di Siracusa, il ventinovenne si trova ai domiciliari e nelle prossime ore si presenterà, accompagnato dal suo avvocato, al palazzo di giustizia di Siracusa per essere interrogato nel corso dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo.

“Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Noto, finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio e quelli relativi ai traffici di sostanze stupefacenti, problematica purtroppo assai diffusa sul territorio” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.