Un incidente stradale tra un trattore ed una macchina si è verificato nel primo pomeriggio in contrada Cavadonna, alla periferia sud di Siracusa, tra Floridia e Cassibile.

Non si conoscono ancora le cause dell’impatto tra i due mezzi, fatto sta che i conducenti non hanno potuto evitare lo scontro che è stato piuttosto violento.

I conducenti sono stati soccorsi da altri automobilisti in transito nella zona che a loro volta hanno chiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri di Siracusa.

Le vittime, dalle prime informazioni, sono stati accompagnati al pronto soccorso per degli accertamenti e valutare così il loro stato di salute

Frattanto, i carabinieri del comando provinciale hanno avviato le indagini per comprendere non solo la dinamica dell’incidente stradale ma anche le responsabilità delle persone coinvolte.

Nel corso del pomeriggio sono stati effettuati i rilievi sul luogo dell’impatto, contestualmente gli inquirenti stanno sentendo il racconto dei testimoni.