In contrada Plemmirio, a Siracusa

I vigili del fuoco di Siracusa hanno tratto in salvo una giovane donna impossibilitata a muoversi che si trovava su un tratto di una scogliera in contrada Plemmirio, uno dei più suggestivi di Siracusa. La vittima ha avuto un incidente che le ha impedito di risalire, per cui si è reso necessario l’intervento dei soccorritori: una richiesta di aiuto è arrivata alla sala operativa del comando provinciale dei pompieri che ha inviato una squadra per occuparsi della donna.

I vigili hanno imbracato la vittima e sistemata su una barella per poi risalire il costone roccioso che ha un dislivello di oltre 5 metri. Ad attenderla c’era il personale medico del 118 che ha provveduto al trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. C’era anche un gommone della Capitaneria di Porto che avrebbe provveduto al trasporto in mare se le operazioni da terra non fossero andate bene. ” I vigili del fuoco hanno infine segnalato agli enti competenti le criticità del tratto di costa per l’incolumità dei fruitori” fanno sapere dal comando provinciale dei pompieri.

Nei giorni scorsi, si è registrato a Siracusa un altro salvataggio dei vigili del fuoco. Un uomo è precipitato in mare, cadendo dalla scogliera, sotto lo sguardo di decine di passanti, gli stessi che hanno dato l’allarme. Sono stati i vigili del fuoco a tirare su la vittima grazie ad un elicottero.

Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire ed è su questo che gli inquirenti sono al lavoro: occorrerà sapere se l’uomo era da solo, in quel momento, oppure in compagnia di altre persone. Tra le ipotesi c’è certamente l’ incidente ma sono sotto osservazione altre piste, come un gesto disperato da parte della vittima