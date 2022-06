l'allarme dell'ex assessore regionale bandiera

La Capitaneria di Porto di Siracusa, al termine di di sopralluogo dell’Ufficio locale marittimo che ha accertato lo stato di dissesto di un tratto di pavimentazione portuale della banchina di “Levante” del porto di Portopalo di Capo Passero, ha interdetto l’area a mezzi e persone.

Allarme dell’ex assessore Bandiera

Ne dà notizia l’ex assessore regionale all’Agricoltura ed alla Pesca, Edy Bandiera, per il quale si tratta di un tegola molto pesante caduta sulla testa della marineria.

“È superfluo sottolineare che tale situazione sta arrecando disagi e grave danno ad una delle marinerie più importanti della Sicilia, peraltro già duramente colpita da ultimi accadimenti e dal caro gasolio” dice l’ex assessore regionale.

Le preoccupazioni per il comparto

Bandiera dice di avere sentito il sindaco di Portopalo, Gaetano Monteneri, l’assessore ai lavori pubblici, Gaetano Gennuso e l’assessore competente, in materia di Pesca, Salvatore Taccone, nonché alcuni rappresentanti della marineria interessata che gli hanno manifestato le preoccupazioni per le ricadute sul borgo marinaro.

Chiesto aiuto alla Regione

“Ho immediatamente contattato l’assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone, al fine di informarlo sulla grave problematica verificatasi e richiedere un intervento della Regione, in somma urgenza. In attesa di positivo riscontro, continuo a monitorare lo stato delle cose e a tenere informate istituzioni e addetti del territorio interessato” conclude Bandiera.

Musumeci sul caro gasolio

“A breve pagamento contributi per il settore“, lo ha detto nei giorni scorsi il presidente della regione Musumeci che ha riunito le marinerie siciliane per fare il punto sullo stato di crisi e in particolare del “caro gasolio” ma anche il tema legato alla recessione del settore ittico a causa della pandemia e i possibili effetti negativi a seguito del conflitto ucraino-russo.

Musumeci ha incontrato a Palazzo Orleans una delegazione delle marinerie di Porto Palo di Capo Passero, Pozzallo, Porticello, Trapani, Terrasini, Licata, Castellammare del Golfo, Scoglitti, Catania, Augusta, Termini Imerese, Sciacca, Porto Empedocle, Siracusa, Lampedusa e Linosa.