bloccati dai carabinieri

Banda di ladri di Avola arrestata

Compiuto un furto in un supermercato di Siracusa

Sono scappati dopo essere stati scoperti

Inseguiti e bloccati dai carabinieri

La merce è stata restituita al gestore del locale

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Siracusa hanno arrestato per furto aggravato una donna, Gaby Santa Nabelli, 39 anni e due uomini, Adolfo Terranova, 40 anni, e Salvatore Nuccio, 47 anni, tutti quanti di Avola, con precedenti penali, accusati del furto in un supermercato di Siracusa.

Il piano della banda

Secondo la tesi dei militari, i tre avrebbero noleggiato un’auto per recarsi al supermercato, nella zona nord di Siracusa, e dopo essere entrati sarebbe iniziato il saccheggio, usando un arnese per rimuovere l’antitaccheggio. Le

loro manovre elusive non sono passate tuttavia inosservate agli addetti alla sicurezza del supermercato che

hanno avvisato i carabinieri.

La fuga

Temendo di essere fermati, sono scappati a bordo della loro macchina ma le pattuglie del Nucleo Radiomobile hanno inseguito i fuggitivi riuscendo in breve ad intercettarli ed i tre, vistisi scoperti, hanno tentato di disfarsi della refurtiva lanciandola fuori dal finestrino. I militari sono però riusciti a bloccare l’auto in fuga, rinvenendo nell’abitacolo la restante parte della refurtiva e gli arnesi utilizzati durante il furto.

Merce restituita

La refurtiva, compresa quella lanciata fuori dal finestrino, è stata restituita al gestore del supermercato. I tre indagati sono stati invece arrestati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari, con richiesta alla Questura di applicazione del foglio di via obbligatorio poiché non residenti nel Comune di Siracusa. Alla misura cautelare ed a quella di prevenzione si è inoltre aggiunto per i tre il verbale conseguente alla violazione della normativa anti Covid19, essendo essi usciti dal comune di residenza senza valido motivo.