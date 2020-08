Nella chiesa del Crocifisso

Lutto cittadino a Rosolini in occasione dei funerali di Evan che si terranno domani alle 16 nella chiesa del Crocifisso. Lo ha deciso il sindaco della città, Giuseppe Incatasciato, scosso per la sorte del piccolo di 2 anni, per la cui morte sono in stato di fermo per omicidio e maltrattamenti la madre, Letizia Spatola, ed il compagno, Salvatore Blanco. “In città, c’è sgomento e rabbia, per quanto mi riguardo provo tristezza. Quanto accaduto lo ritengo una conseguenza del fallimento della famiglia, nel senso lato della questione. Sono le follie della società contemporanea” spiega il sindaco di Rosolini che, interviene anche sulle segnalazioni relative ai presunti maltrattamenti ai danni del bambino, denunciati dal padre della vittima, Stefano Lo Piccolo. “La vicenda di Evan – dice il sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato – era stata presa in carico dagli uffici ma non posso aggiungere nulla, visto che c’è una inchiesta”.

Come spiega il Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, le convalide dei fermi si terranno al palazzo di giustizia di Ragusa in quanto le misure sono state emesse nel territorio di Ragusa.

Evan è morto per un trauma cranico: è questo l’esito dell’autopsia eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Maria Francesca Berlich, incaricata di verificare le cause del decesso del piccolo. Sostanzialmente, è stato confermato l’esito della prima ispezione sul cadavere del bimbo che presentava delle lesioni sul corpo, riconducibili, secondo la Procura di Siracusa e la polizia di Modica, ad un’aggressione. Nelle prossime ore saranno sentiti i due indagati in occasione dell’udienza di convalida delle misure cautelari. Per il momento, la coppia è in carcere: lei a Messina, lui a Siracusa.