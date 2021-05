tra via santi amato e via immordini, a siracusa

Operazione antidroga in una piazza dello spaccio

Un cane della Finanza ha scovato la droga in un’aiuola

Bloccato anche un migrante che aveva con se cocaina

E’ stato Hold, il cane dell’unità cinofila della Guardia di finanza di Siracusa, a scovare una partita di droga nascosta in un’aiuola nell’area delle cosiddette case parcheggio, tra via Santi Amato e via Immordini, nella zona nord di Siracusa.

La droga nell’aiuola

Si tratta di una delle piazze di spaccio più prolifiche della città ed è proprio qui che è scattata l’operazione dei militari delle Fiamme gialle che si sono portati con se il cane. Sono stati sequestrati 14 dosi di cocaina, 3 dosi di hashish e 1 dose di marijuana per un peso complessivo di circa 4,8 grammi che erano nella disponibilità di un gruppo, specializzato nella compravendita di droga. “Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per cercare di individuare i pusher e i loro canali di approvvigionamento” fanno sapere dal comando della Guardia di finanza.

Bloccato un “cliente”

Nel corso dei controlli nelle case parcheggio, gli investigatori hanno fermato un uomo, 38 anni, originario del Marocco, che aveva 2 dosi di cocaina e 1 di marijuana nascoste all’interno di una custodia di occhiali. L’uomo, in compagnia di due ragazzi, entrambi con precedenti penali, non aveva con se i documenti di riconoscimento ed avrebbe fornito delle generalità che hanno destato subito sospetto ai militari. E’ ipotizzabile che fosse un cliente che si era recato fin lì per acquistare delle dosi.

Il controllo sui terminali

“Il successivo controllo al “Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte” ha confermato che il cittadino marocchino aveva fornito false generalità” fanno sapere dal comando provinciale delle Fiamme gialle di Siracusa.

Denunciato

Al termine delle attività, il trentottenne è stato denunciato in Procura per inosservanza del Testo Unico sugli Stranieri nonché è stato segnalato alla Prefettura per la detenzione di sostanze stupefacenti.