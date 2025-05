I carabinieri di Siracusa hanno identificato e denunciato con l’accusa di uccisione di animali e danneggiamento un 48enne, con precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio ed un 26enne.

La morte di Timida

Entrambi, residenti a Siracusa, sono ritenuti responsabili della morte di Timida, una cagnolina di quartiere, trovata senza vita sui binari poco più di due settimane fa in via Lido Sacramento, zona balneare a sud di Siracusa. Secondo il racconto di una testimone, come riferito dalla Lega antivivisezionista che ha presentato la denuncia insieme all’Enpa, ente nazionale per la protezione degli animali, i due uomini sarebbero arrivati in auto e dopo essere scesi dal veicolo hanno distrutto le cucce di Timida, 14 anni, e Tommy, 12 anni, iscritti all’anagrafe come animali di quartiere, accuditi dall’associazione Balzoo di Siracusa.

La manifestazione

Dopo l’uccisione di Timida, i residenti hanno organizzato una manifestazione, a cui hanno preso parte un centinaia di persone, tra cui il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza ai danni degli animali e per chiedere alle forze dell’ordine di scovare i responsabili.

“Disturbavano i villeggianti”

Dalle indagini dei carabinieri risulta che i due indagati avrebbero agito perché convinti che i cani portavano disturbo ai villeggianti. “Sono in corso approfondimenti circa eventuali responsabilità di altre persone” fanno sapere i carabinieri di Siracusa.