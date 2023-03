indagini dei carabinieri nel siracusano

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un uomo di 39 anni che nel corso della sua relazione con una donna avrebbe più volte maltrattato e percosso sia lei che i figli minorenni.

La denuncia della donna

La donna, ormai messa con le spalle al muro e temendo per la propria incolumità e quella dei bambini, si è rivolta alle forze dell’ordine denunciando l’uomo. I militari, attraverso l’analisi dei referti medici e dopo aver riscontrato le dichiarazioni della donna confrontandole con quelle delle persone informate sui fatti, hanno raccolto importanti elementi indiziari sui numerosi episodi di insulti, minacce percosse che da circa 2 anni l’uomo avrebbe riservato alla donna ed ai minori.

In carcere

Il gip del Tribunale di Siracusa di Siracusa ha emesso un provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo che è stato così arrestato e condotto in carcere.

Catanese ubriaco picchiava la moglie

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza un 39enne i reati di “maltrattamenti in famiglia” e “lesioni personali”.

La scena di violenza davanti ai militari

I militari dell’Arma sono intervenuti in un’abitazione residenziale di Mascalucia a seguito della richiesta di aiuto, arrivata al 112, da parte di una ragazza che ha chiesto ai Carabinieri di andare a casa sua perché suo padre stava picchiando sua madre. Arrivati presso l’abitazione i militari hanno trovato il cancello d’ingresso aperto e, attraversato il cortile hanno raggiunto la porta di accesso allo stabile che si presentava aperta. I Carabinieri, che dall’interno dell’abitazione hanno sentito provenire urla incomprensibili, hanno potuto scorgere chiaramente dalla porta semiaperta una donna sdraiata a terra che si difendeva dai colpi di un uomo che continuava a colpiva con le mani.

I bambini spaventati

Entrati in casa i militari hanno bloccato l’uomo, identificato per il 39enne, ed hanno trovato nella stanza anche due minori, tra cui la ragazza, in lacrime e spaventati.