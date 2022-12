predisposto dalla questura un piano di sicurezza per il natale

Un siracusano di 21 anni è stato bloccato e denunciato dalla polizia perché trovato in possesso di una cassetta piena di fuochi pirotecnici.

E’ stato fermato prima che riuscisse a farli esplodere in occasione del passaggio del simulacro di Santa Lucia in prossimità del ponte Umbertino per l’Ottava della martire siracusana. Il giovane, con precedenti penali, si era sistemato sulla terrazza del parcheggio Talete, in Ortigia, ma quando ha visto correre dalla sua parte gli agenti di polizia ha compreso che non avrebbe mai potuto far esplodere i botti.

Servizi anti rapine

In vista delle feste di Natale, la questura di Siracusa ha predisposto un piano per la sicurezza. I servizi di polizia saranno ulteriormente rafforzati da unità della Squadra Mobile in abiti civili in servizio anti rapina e anti

borseggio, inoltre saranno potenziati i controlli verso persone sottoposte a limitazioni della libertà personale che, in occasione delle festività, potrebbero violare le prescrizioni.

Presidiate chiese

Come fa sapere la Questura di Siracusa, obiettivi sensibili come chiese e basiliche, in particolar modo durante le solenni messe natalizie, saranno ulteriormente vigilate, anche da personale della Digos.

Attenzione ai centri storici

Il questore di Siracusa ha anche annunciato una vigilanza nei centri storici di Siracusa e delle maggiori città a

vocazione turistica della provincia per contrastare il verificarsi di possibili reati predatori. “A tal fine sarà disposto un rafforzamento delle misure di controllo del territorio, già in atto, implementando le pattuglie delle Volanti con ulteriori equipaggi e con altre autovetture appartenenti al Reparto Prevenzione Crimine, per l’occasione

aggregato in provincia” spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa.

Locali sotto osservazione

Sotto osservazione ci saranno i luoghi della movida. Infatti, il piano di sicurezza riguarderà i locali dove si somministrano alcolici ed ancora i ristoranti per assicurare la necessaria qualità e salubrità dei cibi e dei luoghi. “Saranno pattugliate le principali strade a cura della Polizia Stradale, affinché le occasioni di festa non si trasformino in tragedie causate dall’abuso di alcool e dall’uso di droghe” dicono dalla Questura.