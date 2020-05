È morto dopo una brutale aggressione un cane che è stato prima legato e poi trascinato da una macchina. Un episodio accaduto a Priolo e denunciato dal sindaco del Comune del Siracusano, Pippo Gianni che ha lanciato un appello alla comunità per rintracciare i responsabili.

“E’ stata presentata – dice il sindaco di Priolo, Pippo Gianni- una denuncia al locale comando dei Carabinieri, che sta indagando per risalire all’autore dell’ignobile gesto. Un atto vergognoso – ha aggiunto il sindaco Gianni – perpetrato ai danni di un povero animale indifeso, che merita verità e giustizia. La Polizia sta già indagando e l’auspicio è che chi ha compiuto un simile gesto possa essere punito in maniera esemplare”.

Il cane, soccorso da alcuni passanti, è stato portato all’ambulatorio veterinario Croce Azzurra, ma nonostante il tentativo di salvargli la vita, è deceduto poco dopo. È montata l’indignazione a Priolo, tanti i commenti sui social di condanna all’aggressione che non è la prima nel centro industriale del Siracusano.