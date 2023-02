Bufala social su tsunami in Sicilia orientale, “notizia falsa” avverte sindaco

09/02/2023

Gira sui social una bufala su un’allerta tsunami sulla costa orientale della Sicilia comprendente Siracusa, Catania e Messina. Una fake news che sta creando qualche allarme, soprattutto a Siracusa, infatti uno screenshot, che riproduce falsamente la notizia del televideo, è stato inoltrato più volte nelle chat di WhatsApp. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia che, poche ore fa, ha disposto la chiusura delle scuole per domani.

“Notizia falsa” dice sindaco di Siracusa

“Alcuni cittadini ci informano che sta circolando sui social e su whatsapp un’allerta per ONDA ANOMALA: è una notizia false. Fidatevi solo delle notizie tratte dai canali ufficiali” ha scritto il sindaco di Siracusa.

Nuovi allagamenti a Siracusa

Frattanto, dopo la chiusura di alcune strade a Siracusa, la Polizia municipale ne ha disposto delle altre. ​Per allagamenti sono interdette al traffico la strada Pantanelli, sia lato Maremonti che via Elorina, la Provinciale 4, Laganelli e le traverse Cozzo Pantano e Landolina in direzione Mottava.

Le strade chiuse

Nelle prime ore del mattino, il sindaco di Siracusa aveva disposto la chiusura del sottopasso del circuito, in via Ascari, e la traversa Cannarella nei pressi del canale Scandurra, in contrada Serramendola. In tarda mattinata, si è aggiunta via Franca Maria Gianni mentre sono stati avviati degli interventi per via del distacco di alcuni frammenti di Porta Marina, in Ortigia. Chiuso anche il Santuario della Madonna delle lacrime. In mattinata, si sono verificati dei disagi alla rete idrica per via dei black-out causati dalla pioggia e dal vento.

Pericolo nell’area del fiume Ciane

​Per l’ingrossarsi del fiume Anapo, chiusa la traversa Capocorso e la zona di Belfronte. ​Interdetto il passaggio anche in traversa Capo Ognina per il cedimento di una parte della costa, mentre peggiora la situazione degli allagamenti in zona Fanusa.

Sotto osservazione l’Anapo

Sotto osservazione c’è il fiume Anapo, soprattutto nella zona bassa di contrada Carancino, all’ingresso di traversa Capocorso per la quale si sta valutando la chiusura. ​Sostanzialmente percorribili sono, allo stato, le strade del Villaggio Miano con quale preoccupazioni in via Monti Nebrodi. ​In Ortigia, è stato riaperto il transito attraverso la Porta Marina dopo un intervento di messa in sicurezza.