Domenica di fuoco in provincia di Siracusa, con il caldo intenso e il vento che hanno tenuto impegnati per ore vigili del fuoco, forestali e volontari della protezione civile su più fronti contemporaneamente. Le condizioni meteoclimatiche estreme, aggravate da un’ondata di calore che ha spinto le temperature su valori molto elevati, hanno reso il territorio una polveriera, complicando ogni tentativo di contenimento delle fiamme.

Evacuazioni a Lido Sacramento

Il rogo più preoccupante si è sviluppato nel pomeriggio nella zona di Lido Sacramento, non lontano dalla pre-riserva Ciane e Saline. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni di contrada Isola, tanto da rendere necessaria l’evacuazione precauzionale di alcune famiglie. Sul posto sono arrivate squadre di soccorso con autobotti per proteggere le case più esposte. In serata per via dell’incedere delle fiamme è stata chiusa al traffico via Elorina, la strada che lega la città alle zone balneari.

Melilli e la statale 114

A Melilli, nella zona di Città Giardino, si è registrato l’incendio più vasto della giornata, con le fiamme che hanno lambito l’area commerciale del paese. Disagi anche sulla statale 114 tra Carlentini e Brucoli, dove un altro fronte ha imposto il senso unico alternato, con code e rallentamenti per gli automobilisti.

Altri fronti e disagi

Interventi anche a Buscemi, dove sono stati impiegati mezzi aerei, mentre altri roghi minori, tra Tivoli, Capo Murro di Porco e traversa Monasteri, sono ormai in fase di bonifica. Proprio a contrada Tivoli l’incendio ha causato danni alla rete elettrica e idrica, lasciando circa cinquanta famiglie senza luce e acqua per alcune ore.

La nota di Anci

Sulla vicenda è intervenuta Anci Sicilia. Il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano hanno espresso “piena vicinanza ai sindaci e alle comunità di Ciminna, Augusta e Siracusa, duramente colpite dagli incendi delle ultime ore”. I due esponenti hanno chiesto che si proceda “rapidamente al riconoscimento e all’estensione delle misure emergenziali”, compresa, dove necessario, “la dichiarazione dello stato di emergenza”. Un pensiero, hanno aggiunto, va a chi “sono impegnati sul campo: vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, forze dell’ordine, volontari e amministratori locali”