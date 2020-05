Forze dell'ordine

Non è proprio una rivoluzione ma poco ci manca in seno alla Questura di Siracusa con l’arrivo del nuovo Capo di gabinetto, Ferdinando Buceti, primo dirigente, che ha preso il posto di Giuseppe Anzalone, diventato vicario del questore di Enna, Corrado Basile, quest’ultimo ex dirigente della Squadra mobile di Siracusa. Cambi anche ai commissariati di polizia di Avola, Priolo e Pachino.

Il neo Capo di gabinetto ha lavorato con la Dia di Palermo, di Caltanissetta e di Catania ed ha avuto una breve esperienza alla Regione siciliana, come Capo di gabinetto Vicario all’assessorato Energia e Servizi di pubblica utilità. In quella occasione, si occupò di vicende siracusane nella qualità di Ccommissariato dell’Ato Idrico. Infine, ha ricoperto l’incarico di Capo di gabinetto della Questura di Catania e, per ultimo, quello di dirigente della Divisione anticrimine.

Il commissario Sergio Leo, 30 anni, dopo aver frequentato il corso di formazione alla scuola superiore di Polizia, è stato assegnato dal Dipartimento della pubblica sicurezza alla direzione del commissariato di Priolo Gargallo.

Il Commissario capo Mario Venuto, 36 anni, in servizio al Reparto mobile di Reggio Calabria guiderà il commissariato di Avola prendendo il posto di Fabio Aurilio, che dirigeva anche Priolo, trasferito alla Questura di Catania.

Il commissario capo Marco Naccarato, 29 anni, ha prestato servizio all’ufficio Volanti di Genova ed ora è al comando del commissariato di polizia di Pachino, prendendo il posto di Maria Antonietta Malandrino, che adesso è alla guida della Digos della Questura di Siracusa.