in prossimità di noto

Un camion si è ribaltato sull’autostrada Siracusa-Gela nel tratto vicino allo svincolo di Noto. L’incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 11,30, e sulle cause dell’incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale ma stando alle prime ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo.

Le condizioni del conducente

Il conducente è rimasto ferito, si sarebbe procurato delle contusioni ma non sarebbero di grave entità. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per accertare perché l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, magari per evitare l’impatto con un veicolo ma non si può escludere una distrazione da parte dello stesso conducente.

Le indagini della Polstrada

Elementi che sono al vaglio della Polizia stradale, intervenuta anche per la sicurezza in autostrada, visto che il camion era adagiato su un fianco, rendendo pericolosa la circolazione.