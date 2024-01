ad avola, nel siracusano

I vigili del fuoco di Noto hanno tratto in salvo un cane finito in fondo ad un pozzo situato nell’area dell’Oasi di San Francesco, la strada che conduce ad Avola antica. E’ accaduto nella giornata di ieri, intorno alle 16,30, orario in cui è arrivata la segnalazione da parte di alcuni residenti della zona che hanno sentito i lamenti dell’animale, un randagio.

Le operazioni di recupero sono state difficoltose sia per la profondità del pozzo, circa 8 metri, sia per le dimensioni della bocca molto stretta. Un vigile del fuoco è stato imbracato e calato all’interno del pozzo con l’utilizzo della scala a ganci opportunamente ancorata. il cane si è subito fidato del suo soccorritore, si è fatto imbracare, prendere in braccio e si è fatto portare in superficie.