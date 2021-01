giovane al pronto soccorso

Un giovane di Vittoria si è ferito ad un dito a seguito dell’esplosione di un petardo mentre era ancora in auto. E’ stato soccorso e poi trasferito al Pronto soccorso nelle ore precedenti alla mezzanotte, evidentemente il ragazzo non avrebbe resistito alla tentazione di far esplodere uno dei botti che aveva con se ma alla fine gli è anche andata bene perché le conseguenze avrebbero potuto essere ben più serie.

Sia nel Siracusano che nel Ragusano, il 2021 è stato accolto dai soliti fuochi pirotecnici ma per fortuna, a parte il caso di Vittoria, non ci sono feriti. A Siracusa, solite esplosioni piuttosto pericolose nella zona di via Algeri, nel rione della Mazzarrona, ma qui i botti vengono sparati a cadenza quasi giornaliera e per l’arrivo del nuovo anno in pochi hanno deciso di non risparmiarsi.

Il dramma è avvenuto ad Asti, in Piemonte, dove, poco dopo la mezzanotte, un 13enne è morto per le lesioni all’addome causate da un petardo.

L’incidente è avvenuto nel campo nomadi di via Guerra, dove viveva il ragazzino. Soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale, è arrivato al Pronto soccorso già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

I familiari del 13enne hanno poi causato danni ad alcune strutture all’interno del pronto soccorso di Asti e nel parcheggio. I parenti avrebbero voluto vedere il ragazzino, sul cui corpo sarà disposta un’autopsia. Al momento è escluso che la ferita possa essere stata causata da un colpo di pistola.

Notte di Capodanno con il terrore per l’intero quartiere palermitano di Ballarò a causa di un incendio scoppiato in una abitazione di via Porta di Castro. La chiamata ai Vigili del fuoco è arrivata quasi durante il conto alla rovescia per il saluto al nuovo anno ed è di quelle che fa tremare i polsi. “Aiuto, siamo intrappolati nella nostra casa in fiamme”.

Il fuoco si è sviluppato in una abitazione occupata da una famiglia, padre, madre e figlio, che stavano preparandosi a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Le fiamme si sono propagate così velocemente che gl stessi occupanti della casa non sono riusciti a contrastarle e si sono rifugiati in balcone chiamando i vigili del fuoco terrorizzati.

Le fiamme sono state spente velocemente e la famiglia tratta in salvo ma purtroppo vittima delle fiamme è rimasto il cane. I danni sono ingenti anche perchè sono andati distrutti gli oggetti usati che l’uomo vende nei mercatini e che erano conservati al piano terra. I tre hanno raccontato di aver sentito un forte botto e poi le fiamme che hanno distrutto quasi tutto.

Foto fornita da Franco Assenza