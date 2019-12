“Siracusa è la meta preferita dei viaggiatori nel periodo di Capodanno”. Lo svela l’assessore alla Cultura del comune di Siracusa, Fabio Granata, in merito alle presenze turistiche in Sicilia nel periodo del Capodanno.

“I dati definitivi e ufficiali – dice Granata- attestano per il 2019 un aumento di viaggiatori tra il 4 e il 5 per cento rispetto al 2018 e attestano Siracusa, insieme a Taormina, come meta preferita per questo Capodanno”

“Adesso si tratta di lavorare – dice ancora Granata- con impegno sulla qualità dei servizi e dei collegamenti, anche considerando la novità dalla primavera del nostro Porto come base di partenza della crociere per la prima volta nella storia. In prospettiva si “lavorerà”, a nuove candidature a capitale italiana di cultura e/o, in prospettiva più lunga, a quella di Capitale europea della Cultura nel 2033″.