E’ atteso oggi alle 18 a Siracusa il leader nazionale della Dc, Totò Cuffaro, che parteciperà ad un evento, in una sala del Santuario della Madonna delle Lacrime, organizzato dal deputato regionale, Carlo Auteri, fresco di iscrizione nello Scudo crociato.

I fedelissimi di Cuffaro

Una sorta di cerimonia di iniziazione dell’ex esponente di Fratelli d’Italia che ha “traghettato” nella Dc molti dei suoi fedelissimi ma l’ex presidente della Regione ed i suoi due fedelissimi, i coordinatori provinciali, Salvatore Andolina, assessore alla Polizia municipale ad Avola, e Giuseppe Castania, ex sindaco di Francofonte, nella 3 giorni nel Siracusano, contano di reclutare altri iscritti.

I medici nella Dc

Uno dei bacini più ambiti è quello dei medici e nei mesi scorsi ha aderito allo Scudo crociato, Giancarlo Confalone, ginecologo, che è stato deputato regionale nella lista di Forza Italia, nel periodo in cui i forzisti siracusani avevano un peso specifico con il ministro Stefania Prestigiacomo, il presidente della Commissione parlamentare antimafia, il senatore Roberto Centaro, ed il sindaco di Siracusa, Titti Bufardeci, con un passato da vicepresidente dell’Ars e poi assessore regionale alla Sanità.

La Dc, peraltro, ha già fatto incetta di ex forzisti, come l’ex consigliere Mariano Caldarella, anche lui un medico, categoria che, nella visione della Dc, sarebbe un ottimo forziere di consensi soprattutto in vista degli appuntamenti amministrativi nel Siracusano e soprattutto delle Regionali del 2027.

Vicesindaco cuffariano a Priolo

Di recente, a Priolo, la Dc è entrata nell’amministrazione di Priolo, guidata dal sindaco, Pippo Gianni, incassando con Alessandro Biamonte il ruolo di vicesindaco, che potrebbe essere un trampolino di lancio in vista delle prossime elezioni per il nuovo primo cittadino.

Il calendario di incontri

Cuffaro resterà fino a domenica nel Siracusa: nella giornata di oggi e poi domani incontrerà la classe dirigente politica della Dc ma sono previsti incontri con personalità istituzionali attratti dall’idea di fare parte della scuderia Cuffaro.

L’ex presidente della Regione alla festa di San Paolo

L’ex presidente, che dovrebbe assistere ad uno spettacolo al Teatro greco di Siracusa, si recherà, sempre insieme ai due coordinatori che lo scorteranno in questa tre giorni, a Palazzolo nella giornata di domenica, a casa del sindaco, Salvatore Gallo, anche lui democristiano, per assistere alla feste di San Paolo.