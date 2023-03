i dissidi nella coalizione a siracusa

“Ritengo inaccettabile e divisivo imporre un candidato, peraltro riconducibile ad una sola corrente di Forza Italia, da Palermo”. E’ durissima la stroncatura di Mario Bonomo, coordinatore del MpA Siracusa, a Ferdinando Messina, esponente di Forza Italia, indicato dal tavolo del Centrodestra candidato a sindaco di Siracusa.

L’affondo a Schifani

Il coordinatore del Mpa, nei mesi scorsi, è stato autore di un clamoroso strappo con il Centrodestra siracusano, insieme ad Edy Bandiera, autosospesosi nelle ore scorse da Forza Italia dopo l’indicazione di Messina, ed ai due ex deputati regionali della Lega, Enzo Vinciullo e Giovanni Cafeo.

Bonomo, che ha fondato una lista civica, Grande Siracusa 2023, prende di mira il presidente della Regione, Renato Schifani, in merito alle decisioni assunte dopo le elezioni regionali, in particolare nella composizione della giunta.

“Peraltro, tutto questo, in assenza di un piano di equilibrio regionale chiaro. Sottolineo, ancora una volta l’errore compiuto – dice Mario Bonomo – su indicazione dei vertici regionali dal presidente della Regione, Renato Schifani, cioè la scelta di andare avanti con deputati /assessori senza tener conto che le liste sono state composte da partiti e persone che hanno creduto in un progetto politico condiviso”.

I mal di pancia del Centrodestra siracusano

Il coordinatore del MpA di Siracusa ipotizza che la scelta del Centrodestra di puntare su Messina, sostenuto dal deputato regionale di FI, Riccardo Gennuso, lacererà ancora di più la coalizione.

“Ferdinando Messina pagherà questa scelta improvvida su Siracusa perché come me altri esponenti del Centrodestra siracusano difficilmente potranno seguire questa indicazione calata dall’alto dopo quella legata alla scelta degli assessori regionali. Bandiera ha già detto la sua, sono certo che dello stesso avviso potrebbero essere altri” aggiunge Mario Bonomo.

Il deputato regionale del MpA Carta

“Il MpA – dice a BlogSicilia il deputato regionale Peppe Carta – aveva indicato al tavolo del Centrodestra il nome di Peppe Assenza. In merito a Messina, non ho ancora parlato con nessuno del nostro partito, in ogni caso il coordinatore del MpA a Siracusa è Mario Bonomo che rappresenta il partito a Siracusa”.