ai domiciliari

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre girava in via Antonello da Messina, nella zona di viale Zecchino, a nord di Siracusa.

Coca e fumo negli slip

Non sarebbe stata, secondo gli inquirenti, una passeggiata “normale” perché, al termine di una perquisizione ad un 23enne, Lorenzo Pugliara, tratto in arresto, sono state trovate 40 mini dosi di droga, tra cocaina ed hashish, nascosti negli slip.

Perquisizione in casa

Non è stato un controllo casuale, il ragazzo, sebbene abbastanza giovane, è un volto noto alle forze dell’ordine, che, non appena lo hanno incrociato, hanno sospettato che stesse tramando qualcosa. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’indagato ed al termine delle verifiche, i carabinieri hanno scovato nella camera da letto, ulteriori dosi di marijuana e 150 euro in banconote di piccolo taglio, presunto provento di attività di spaccio.

Ai domiciliari

Al termine delle operazioni lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Spacciatore col reddito di cittadinanza

Il “reddito” non basta e quindi si dà allo spaccio. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un catanese 41enne con l’accusa di furto aggravato.

Il fermo in strada

La pattuglia del Nucleo Operativo, nel corso di un servizio anti rapina nel centro di Catania, ha notato passare da via G. Vagliasindi a elevata velocità il 41enne a bordo di uno scooter di colore grigio, quindi, al fine di verificare il suo successivo operato, lo hanno seguito sino a quando ha arrestato la sua marcia, quasi all’incrocio con via Raffaello Sanzio.

La perquisizione

Hanno così notato che l’uomo sembrava essere in attesa di qualcosa e si sono avvicinati per effettuare un controllo che ha fatto manifestare all’uomo evidenti segni di nervosismo, scoprendone però ben presto il motivo. L’uomo infatti, sottoposto a perquisizione dai militari, è stato trovato in possesso di alcune bustine di plastica contenenti singolarmente 15 grammi di marijuana e 4 dosi della stessa sostanza già confezionate per la vendita al dettaglio, 4,10 grammi di crack e 2 dosi, una pietra di cocaina di 5,20 grammi e 5 dosi. Nel portafoglio aveva la somma di 375,00 euro.