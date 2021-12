l'annuncio del coordinatore salvatore caruso

La lista Insieme per Avola ha rotto gli indugi ed annuncia il suo sostegno al candidato a sindaco di Avola, Antonino Campisi, a capo di una coalizione moderata che sfiderà quella dell’attuale sindaco Luca Cannata anche se non potrà assumere un terzo mandato.

Il vertice del movimento

Il coordinatore del movimento, Salvatore Caruso, sostiene che si è arrivati a questo passo dopo un incontro con tutti gli iscritti e la decisione è stata unanime.

Due consiglieri eletti nel 2017

“Alle amministrative del 2017 la lista “Insieme per avola” – dice Salvatore Caruso -elesse 2 consiglieri comunali (Sebastiano Rossitto e Stefania Caldarella ndr), ancora in carica.

Indicazione unanime su Campisi

“In veste di coordinatore della lista, alla luce degli eventi – dice Salvatore Caruso- che si manifestano nelle coalizioni per la scelta dei candidati a sindaco, dopo vari incontri e riflessioni all’interno del direttivo, dichiaro che “Insieme per Avola”, con voto unanime, ha condiviso il programma elettorale sottoposto dal candidato sindaco, l’avvocato Antonino Campisi, noto penalista , al quale riconosciamo capacità amministrative e professionali, tali da poter essere di supporto ed aiuto a tanti concittadini”.

La coalizione attorno a Campisi

Nella coalizione a sostegno di Campisi, ci sono diverse forze di matrice moderata, tra cui il nuovo Movimento per l’autonomia con l’ex sindaco Iano Dell’Albani, e movimenti riconducibili ad esponenti politici di primo piano nel panorama locale, tra cui l’ex deputato regionale, Sebastiano Burgaretta, o nuove leve, come Seby Baccio, ex di Fratelli d’Italia, protagonista nei mesi scorsi di una fragorosa rottura con il sindaco, Luca Cannata.

La candidatura a sindaco di Campisi è praticamente nata in estate quando questo fronte politico, antitetico all’amministrazione Cannata, ha deciso di aggregarsi per lanciare la sfida al primo cittadino, il quale non ha ancora sciolto la riserva per indicare, insieme ai suoi alleati, il nome da proporre agli elettori anche se diverse fonti politiche ritengono che possa essere Rossana Cannata.