interventi di sanificazione

Niente lezioni oggi e domani all’istituto comprensivo Giaracà, a Siracusa, dopo la decisione di eseguire la sanificazione dei locali, situati in via Asbesta, nel rione della Pizzuta, a seguito della scoperta della positività di uno studente. Come annunciato dalla dirigenza scolastica, l’Asp ha disposto gli interventi per mettere in sicurezza l’edificio, sotto l’aspetto sanitario, mentre la campanella suonerà regolarmente il 14 dicembre. Frattanto, l’autorità sanitaria è al lavoro per risalire all’origine del contagio dell’alunno, infatti sotto osservazione ci sono i familiari ma servirà ricostruire tutta la rete di contatto con l’obiettivo di circoscrivere il contagio.

Ma nel Siracusano, ci sono buone notizie, infatti pochi minuti fa il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, ha annunciato che il Comune montano è da oggi covid free Sortino. L’Asp ha comunicato l’esito del tampone effettuato sul cittadino di Sortino che era risultato positivo al Covid19. Il test ha dato esito negativo, stesso risultato per i 295 tamponi rapidi con il metodo drive in effettuati mercoledì 9 dicembre all’istituto “Columba”.

Ai controlli hanno aderito studenti, familiari e personale docente e amministrativo della scuola, organizzati dall’Asp 8 in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione voluta dall’assessorato regionale alla Salute, per il contenimento del contagio. Su 295 test, un giovane era risultato lievemente positivo e per questo si è sottoposto al tampone molecolare che ieri ha dato esito negativo.

Sono 1.059 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9526 tamponi effettuati. I decessi sono 32, che portano il totale a 1.895.

Con i nuovi casi sono a 36.969 gli attuali positivi, con una diminuzione di 1678 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1539 siciliani, 1342 dei quali in regime ordinario e 197 in terapina intensiva senza variazioni rispetto a ieri nonostante i 21 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano altrettane dimissioni. I guariti sono 2075.

La distribuzione dei nuovi contagi per province vede a Catania 424, Palermo 209, Messina 143, Trapani 99, Ragusa 62, Agrigento 52, Siracusa 35, Enna 35, Caltanissetta 25 .