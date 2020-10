l'istituto rodari a solarino

Pure un asilo è sotto attacco del Covid19. Si tratta dell’istituto Rodari, a Solarino, uno dei Comuni del Siracusano maggiormente colpiti dal virus insieme ad Augusta. A darne notizia è lo stesso Municipio dopo essere stato informato dalla direzione dell’Asp di Siracusa.

“Ci è stato confermato questa mattina dall’Asp un caso – fanno sapere dal Comune di Solarino – positivo che frequenta l’asilo plesso “Rodari”. La scuola, come da protocollo, sta procedendo a sanificare gli ambienti interessati e chiudendo la classe interessata, pertanto domani le attività didattiche del plesso “Rodari” riprenderanno regolarmente dopo adeguata sanificazione di tutto il plesso. Resta aperta l’attività didattica negli altri 3 plessi”.

Nel complesso, sono in salita i positivi nel Comune del Siracusano, se, infatti, venerdì i contagiati erano 2 allo stato se ne contano 14. Ma l’amministrazione comunale ritiene che, in merito ai numeri, potrebbero esserci delle discrepanze, in quanto diverse persone si stanno rivolgendo ai laboratori privati.

“Attualmente sono 14 i positivi ufficiali comunicati da parte dell’Asp. C’è molta confusione su ruoli, competenze e tante dicerie. Molte persone – fanno sapere dal Comune di Solarino – stanno effettuando privatamente dei tamponi rapidi presso laboratori privati, risultando poi positivi. Essi dovranno comunque essere confermati dall’Asp con l’obbligatorio tampone molecolare. Chiunque abbia informazione circa la propria positività dopo tampone rapido da privato è obbligato a comunicarlo al proprio medico di famiglia e isolarsi per precauzione”.

Ad Augusta una studentessa dell’istituto Arangio Ruiz è risultata positiva. Come da protocollo, la classe è andata in quarantena ed allo stesso tempo si procederà alla sanificazione dei locali. La direzione scolastica ha predisposto la didattica a distanza per la stessa classe, in modo da perdere le lezioni e proseguire con il programma. Nei giorni scorsi, un altro studente ma di un istituto diverso ha contratto il virus che, comunque, ha attaccato alcune scuole del Siracusano, come nel capoluogo, a Carlentini ed a Rosolini.