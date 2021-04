multe per 5000 euro

Controllo straordinario del territorio di Siracusa dei carabinieri

dei carabinieri Scattano 6 denunce a piede libero, 3 segnalati per uso di sostanze stupefacenti

Elevate numerose sanzioni per violazione della normativa anti covid

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno svolto all’inizio della settimana in corso un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a garantire la pubblica sicurezza e in particolare il rispetto delle restrizioni in vigore.

Nel corso delle attività, che hanno visto l’impiego di numerose pattuglie sulle strade del territorio di competenza, i militari hanno controllato un totale di 143 soggetti e 119 veicoli di vario tipo, elevando sanzioni nei confronti di 10 soggetti sorpresi a circolare fuori dal comune di residenza o durante gli orari del coprifuoco, per un totale di circa 5000 euro.

Furto in un supermercato

Il servizio ha portato inoltre al deferimento in stato di libertà di sette persone in circostanze diverse. S.S., siracusano e M.A., siracusano entrambi per un furto aggravato in un supermercato. I due infatti, dopo aver sottratto merce di varia natura all’interno dell’esercizio commerciale, hanno tentato di allontanarsi velocemente ma sono stati poco dopo fermati dai Carabinieri, che erano stati avvisati del furto dal personale di vigilanza. Dopo la denuncia la refurtiva è stata restituita all’esercizio commerciale.

Un furto di energia elettrica

D.R.V.M., siracusana, incensurata, presso la cui abitazione è stato riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica; il personale della società elettrica che ne gestisce l’utilizzo ha infatti verificato che il contatore era stato manomesso per sottrarre così indebitamente l’energia elettrica e azzerare la rilevazione dei consumi. Z.V., siracusano, è stato sorpreso in strada in possesso di un coltello a serramanico sequestrato. Un uomo è stato denunciato per ricettazione per essere stato trovato in possesso di due cellulari risultati rubati e che successivamente sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Un altro siracusano denunciato per evasione, poiché sorpreso dai Carabinieri fuori dalla sua abitazione, privo di qualsivoglia autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, sebbene fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Tre soggetti sono stati anche segnalati alla Prefettura – UTG quali assuntori di sostanze stupefacenti essendo stati trovati in possesso di un totale di circa 6 grammi, suddivisi in dosi, di cocaina e hashish.