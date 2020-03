Taglio degli stipendi

“Siamo molto orgogliosi di poter contribuire alla battaglia per sconfiggere il coronavirus. Insieme ai nostri colleghi parlamentari del Movimento 5 Stelle abbiamo oggi donato tre milioni di euro alla Protezione Civile, per poter acquistare macchinari e strumenti utili in questo momento di emergenza nazionale”. Lo hanno detto i parlamentari siracusani Paolo Ficara, Filippo Scerra, Maria Marzana ed il senatore Pino Pisani.

Le somme, secondo quanto sostenuto dai deputati siracusani, “provengono dal taglio che i parlamentari del Movimento 5 Stelle operano sul loro stipendio” per la creazione di un fondo destinato ad operazioni di pubblica utilità. “E questa ci sembrava la più utile. Grazie gli iscritti alla piattaforma Rousseau – spiegano i deputati siracusani – Paolo Ficara, Filippo Scerra, Maria Marzana ed il senatore Pino Pisani – che hanno confermato la nostra proposta di donazione. Nonostante il ruolo che rivestiamo, siamo e rimaniamo sempre semplici cittadini. E i cittadini, quando possono dare una mano, non si tirano mai indietro”.