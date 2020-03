I controlli dei carabinieri nel Siracusano

Quando sono arrivati i carabinieri per chiedergli cosa ci facessero fuori si sono giustificati dicendo che stavano facendo un trasloco. E’ accaduto a Noto ed i 4 trasgressori sono stati denunciati per violazione alle misure anti coronavirus.

E’ stata denunciata una coppia, residente a Francofonte, che, a bordo della propria macchina, stava per recarsi a pranzo nella casa di alcuni familiari. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Siracusa a bloccare il mezzo degli sposi, che hanno dovuto fare marcia indietro, e tornare nella sua abitazione. Ma sono stati tanti i casi di violazione alle misure anti coronavirus nel Siracusano.

A Sortino, un uomo ha dichiarato di essere uscito per andare a trovare alcuni familiari perché non li vedeva da diverso tempo, inoltre tre giovani sono stati fermati a bordo di un ciclomotore, risultato rubato, per cui sono stati deferito anche per ricettazione.

A Lentini e Carlentini sono state controllate alcune persone che circolavano al di fuori del comune di residenza; ad Avola, Pachino, sono stati fermati diversi automobilisti in giro senza motivo. A Buccheri, un giovane catanese si è giustificato dicendo di essersi recato nel Comune del Siracusa per raccogliere verdure selvatiche; ad Avola, è stato denunciato un runner.