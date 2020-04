Solidarietà nel Siracusano

Gesto di solidarietà e vicinanza dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa che hanno donato delle uova di Pasqua a bambini, anziani ospiti nelle case di cura ed ai pazienti oncologici.

A Palazzolo la consegna ai bambini che vivono in situazione di disagio è avvenuta attraverso il tradizionale panaro: il cesto intrecciato in vimini è stato infatti utilizzato dal comandante della Stazione per regalare l’uovo pasquale recuperato con una corda dai minori.

Le colombe pasquali sono state invece donate agli ospiti di alcune case di riposo della provincia: “i dolci doni sono stati consegnati alla responsabile della struttura, mentre gli ospiti hanno rivolto un saluto ai militari attraverso la finestra, mostrando un disegno con la scritta “andrà tutto bene”. In una di queste strutture risiede anche un collega, novantenne, ormai in pensione da anni che ha ringraziato salutando militarmente i suoi giovani commilitoni” spiegano dal comando provinciale di Siracusa.

Colombe pasquali anche al personale del reparto Covid e del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Noto ed Avola e del reparto di Oncologia, che in questi giorni ospita i pazienti dell’Ospedale Umberto I di Siracusa. A Siracusa, i carabinieri di Ortigia hanno donato a una parrocchia una cospicua quantità di generi alimentari, che saranno consegnate alle famiglie che ne hanno più bisogno. I militari di Francofonte hanno consegnato delle buste con la spesa alle famiglie che stanno soffrendo la congiuntura economica.