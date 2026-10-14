È in corso l’operazione anticorruzione “Nexus”, condotta dagli investigatori della Digos della Polizia di Siracusa e coordinata dalla Procura europea (Eppo), Ufficio di Palermo.

Gli appalti

L’inchiesta è concentrata su una presunta associazione a delinquere dedita alla corruzione negli appalti pubblici al Comune di Siracusa

Le misure

Sono 7 le misure cautelari che gli investigatori stanno eseguendo. Ulteriori dettagli sull’inchiesta e sulle persone coinvolte saranno resi noti nelle prossime ore.





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