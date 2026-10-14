Raccoglie voci, racconti e sensibilità molto diverse tra loro, unite da un unico filo conduttore: le biblioteche, custodi autentiche della nostra storia e della nostra memoria. Parliamo di “Radici di Carta” (Kalòs edizioni) l’antologia curata da Stefania Auci e Nadia Terranova che verrà presentata alle 18 di mercoledì 14 ottobre in piazzetta Bagnasco.

A promuovere l’evento sono “Gli Olmi”, movimento culturale di resistenza civile nato dalla volontà di tutelare prima la biblioteca di Niscemi e poi, più in generale, di raccontare e difendere le biblioteche e gli archivi siciliani in tutte le loro realtà: quelle in difficoltà, quelle dimenticate, ma anche quelle che, con impegno e fatica, continuano ogni giorno a svolgere il proprio ruolo culturale e sociale, nonostante ostacoli e complessità burocratiche.

Con questa raccolta, “Gli Olmi” contribuiscono a mantenere alta l’attenzione su un tema che riteniamo centrale per una vera rinascita culturale della Sicilia: la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio bibliotecario e archivistico, delle sue eccellenze e della pluralità di esperienze presenti sul territorio.

Interverranno: Clelia Lombardo, Francesca Maccani, Myriam Leone, Beatrice Monroy, Giampiero Montanti, Sabrina Petyx, Stefania Petyx e Santo Piazzese.

L’evento sarà anticipato dalla presentazione e collocazione, in piazzetta, della casetta “Liberi Libri”, già piena di libri, donata da Riccardo Agnello e realizzata dalla ditta Extempora.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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