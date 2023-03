sulla siracusa-gela

Avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico piuttosto delicato all’ospedale di Siracusa e ci avrebbe pensato un familiare ad accompagnarla a bordo di una macchina.

Auto si ferma per avaria al motore

Solo che il mezzo, mentre stava percorrendo l’autostrada Siracusa-Gela, all’altezza dello svincolo di Cassibile, si è fermato per un guasto al motore, presumibilmente un’avaria.

Donna trasportata in ospedale dalla Polstrada

Per la donna di 62 anni è iniziato un vero calvario, temeva di non potersi operare e così, dopo alcune telefonate, sono arrivati gli agenti della Polizia stradale di Siracusa che hanno provveduto al trasferimento della donna in ospedale.

Soccorso automobilista sulla Siracusa-Gela

Sempre la Polizia stradale, nei giorni scorsi, è intervenuta, ancora una volta sulla Siracusa-Gela, tra Avola e Cassibile, per soccorrere un automobilista, la cui auto è andata in fiamme.

L’intervento

Sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto ad arginare l’azione delle fiamme. Potrebbe essere stata un’avaria al motore o un corto circuito a scatenare la scintilla, di certo sono stati istanti di tensione per il conducente.

Un precedente sull’autostrada

Nelle settimane scorse, un episodio analogo si è verificato sulla Siracusa-Catania con una macchina andata in fiamme in prossimità di Cava Sorciaro, in direzione di Siracusa. Il conducente, accortosi del pericolo, è sceso dal mezzo per mettersi in salvo, poi sono arrivati i soccorsi, tra cui i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ma la macchina è ormai una carcassa di lamiere.

Oggi e domani chiusa la Siracusa-Catania

Oggi e domani, resterà chiusa al traffico l’autostrada Siracusa-Catania dalle 9,30 alle 16,30 per consentire lo svolgimento delle esercitazioni anti incendio nelle gallerie. L’annuncio è dell’Anas che precisa come la chiusura sarà estesa solo nel tratto in direzione di Catania.

Percorso alternativo

“Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito da Siracusa a Catania potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula” spiegano dall’Anas.