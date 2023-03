parla l'ex primo cittadino di siracusa roberto visentin

Roberto Visentin è stato l’ultimo sindaco di Siracusa del Centrodestra che da 10 anni non vince un’elezione. La coalizione ci riproverà a tornare a guidare Palazzo Vermexio nelle imminenti amministrative, previste il 28 ed il 29 maggio, e nella giornata di domani, al termine del tavolo regionale, sarà scelto il candidato sindaco.

“Centrodestra frammentato” dice ex sindaco

“La parola spetterà agli elettori ma, parlando della frammentazione del Centrodestra, possiamo dire – dice a BlogSicilia l’ex sindaco di Siracusa, Roberto Visentin – che lo stesso discorso vale per il Centrosinistra. Le cose sono cambiate in questi anni: quando sono stato eletto sindaco nel 2008, c’era un Centrodestra coeso, con partiti organizzati e con strutture, invece, nel corso di questi ultimi anni abbiamo assistito a migrazioni da uno schieramento ad un altro. Per non parlare dei partiti stessi, che sono frazionati al loro interno e sono composti da gruppi che fanno riferimento a qualcuno. Insomma, si registra una confusione totale”

“Divisione favorisce sindaco”

Nella tesi di Visentin, la frammentazione degli schieramenti avrebbe il merito di favorire il sindaco, Francesco Italia, che chiede agli elettori un secondo mandato. “Fare delle previsioni è difficile, è chiaro che la frammentazione favorisce chi già riveste un ruolo”

La corsa a due nel Centrodestra

In corsa come candidato sindaco del Centrodestra, ci sono due esponenti di Forza Italia, l’ex assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, sostenuto, sotto l’aspetto politico, dai “palermitani” e l’ex presidente del Consiglio comunale di Siracusa, Ferdinando Messina, spinto dal deputato regionale di FI, Riccardo Gennuso.

La scelta, qualunque essa sarà, arriverà al termine di una lunghissima gestazione, contrassegnata da scontri politici, al punto che 3 ex deputati regionali del Centrodestra, Bonomo, Cafeo e Vinciullo, si sono sfilati dagli incontri con i vertici provinciali del partito, paventando la costituzione di un Polo civico. In questo gruppo, c’era anche Bandiera, che, però, è tornato nei ranghi, provando a giocarsi le sue carte per essere lui il candidato a sindaco del Centrodestra.