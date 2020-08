Emergenza sanitaria nel Siracusano

Cresce l’allarme nel Siracusano per la crescita del contagio da Covid19. Dopo Canicattini Bagni dove si sono registrati 11 positivi, tutti ragazzi al rientro da una vacanza a Malta (ma il numero potrebbe salire non appena saranno resi noti i risultati dei tamponi) a Rosolini gli infetti sono 9.

“Ce ne sono 9 mentre le persone che sono in quarantena obbligatoria sono 52” dice il sindaco del centro agrumicolo del Siracusano, Giuseppe Incatasciato che aggiunge. “C’è inoltre – spiega il sindaco – una persona che è in isolamento fiduciario in quanto rientrato da fuori regione”. E poi ha lanciato un appello. “Mi rivolgo ai giovani, quelli che frequentano i locali, ed a loro dico di rispettare le misure anti Covid19. Solo in questo modo, con comportamenti responsabili ce la faremo” spiega il sindaco di Rosolini.

Frattanto, su scala regionale sono 13 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Il nuovo report sui contagi nell’isola rispecchia quello di ieri quando i casi erano stati 14 e mostra un trend nuovamente in diminuzione anche se non ci sono migranti positivi in questo rapporto.

I dati sono contenuti nel quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute. I 13 nuovi positivi al Covid19 sono 4 a Ragusa, 4 a Catania, 3 a Messina, 1 a Caltanissetta e 1 Enna. Di questi 5 sono stati a contatto con persone che sono tornate da un viaggio a Malta. I guariti sono 9: 7 a Catania e 2 a Ragusa.

Il numero delle persone ricoverate resto identico a ieri: 60, fra queste sono 54 persone in regime di ricovero ordinario e restano 6 quelle ricoverate in terapia intensiva.

Complessivamente sono 722 gli attuali positivi in Sicilia e 662 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. 3793 i casi in Sicilia dall’inizio dell’epidemia e 2785 i guariti ovvero nove in più rispetto a ieri con un trend anche qui in miglioramento. Sul fronte dei tamponi sono solo 2406 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore che portano il totale a oltre 313mila nell’intero periodo. La triste palma del contagio oggi tocca al Veneto con 60 nuovi casi, seguito dalla Lombardia con 50 casi e dal Lazio con 43 casi. Il totale dei contagi di oggi è di 403 casi.