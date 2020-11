istituto comprensivo Wojtyla

Nuovo caso di positività in una scuola di Siracusa, al plesso Tucidide che ospita gli studenti, i docenti ed il personale amministrativo dell’istituto comprensivo Wojtyla. I locali saranno sottoposti agli interventi di sanificazione, frattanto si sta provando a ricostruire la rete dei contatti del contagiato, messo in quarantena e con i familiari pronti per essere sottoposti ai tamponi.

Ieri a chiudere è stato il plesso Rubera che ospita gli istituti scolastici Silvio Pellico e Vitaliano Brancati dopo il contagio di un insegnante. Locali chiusi anche oggi, le lezioni riprenderanno domani. “Sia pur a fronte di una situazione sotto controllo sul fronte dei contagi nel territorio comunale, si è reso tuttavia necessario adottare in via precauzionale una ordinanza di sospensione per due giorni dell’attività didattica nel Plesso Rubera per sospetto caso di positività al covid19”, hanno spiegato i commissari prefettizi.

Sono 1.249 i nuovi positivi al Covid19 registrati ieri in Sicilia ore su 7.712 tamponi effettuati; 41 i decessi, che portano il totale a 1227.

Con i nuovi casi salgono a 37.913 gli attuali positivi con un incremento di 751. Di questi 1.847 sono i ricoverati, 9 in più di ieri: 1.604 in regime ordinario (7 in più) mentre 243 in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 36.066. I guariti sono 457.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 434, Palermo 413, Ragusa 160, Siracusa 101, Messina 45, Caltanissetta 44, Enna 34, Trapani 14, Agrigento 4.

Su base settimanale, invece, il report chiuso alla giornata di ieri (domenica 22) diche che in Sicilia si superano i 35mila attuali positivi al covid19 e nel corso della settimana appena finita si toccano due record: quello dei decessi e quello delle guarigioni. Due record di segno opposto che sono accompagnati da un incremento dei contagi che non rappresenta, però, il vero picco anche per effetto del repentino calo dei tamponi nel fine settimane, questa volta più marcato degli altri week-end.