la denuncia della FSI – USAE

“La gestione dell’emergenza Covid19 da parte dell’Asp di Siracusa è disastrosa”. Lo afferma il segretario della Fsi – Usae di Siracusa, Renzo Spada, che critica la direzione sanitaria in merito alle interminabili code sia per i tamponi molecolari nella sede dell’ex Onp di Siracusa sia per i vaccini.

“Servono più drive in”

Le code chilometriche per i tamponi si verificano ogni giorno e per il sindacalista della Fsi-Usae “è inaccettabile che sia stato instituito un solo drive in a Siracusa sia per pazienti positivi sia sintomatici, costretti a dover affrontare code interminabili ed attese estenuanti di diverse ore, nonostante le condizioni di salute e la sofferenza”

“Tra l’altro spesso questi si trovano spesso chiusi in auto con accompagnatori negativi e in tal caso ancora più esposti, nel caso non siano in condizioni di poter raggiungere il drive in a Siracusa in maniera autonoma”

Lunghi tempi di attesa

Il segretario della Fs-Usae critica anche i lunghi tempi di attesa degli utenti che attendono giorni per eseguire il tampone.

“Anche la tempistica con cui vengono chiamati da parte dell’Asp i pazienti positivi per fare il tampone molecolare al drive in è inaccettabile, si tratta di un ritardo nelle chiamate ai pazienti di molti giorni che lascia vedere con chiarezza come vi sia una forte carenza di personale Asp dedicato alla gestione della pandemia”.

Arruolare medici ed infermieri

Per il sindacalista, è necessario “arruolare medici ed infermieri per incrementare l’organico dedicato all’emergenza Covid”, inoltre per snellire le file all’Asp viene proposto di istituire un drive in a Floridia, a cui avrebbero accesso anche i residenti dei Comuni vicini, per decongestionare il centro di Siracusa.

“A complicare ancora di più la situazione è la forte carenza di personale al Pronto soccorso Covid e dei posti letto dedicati a questi pazienti che non possono essere accolti in ospedale pur necessitando di cure ospedaliere che a domicilio non possono essere eseguite” aggiunge il segretario della Fsi – Usae di Siracusa, Renzo Spada.

La campagna di vaccinazione

Secondo il sindacalista della Fsi-Usae, a proposito della campagna di vaccinazione, in alcuni Comuni del Siracusano va a rilento, tra cui a Floridia, dove il centro “è aperto solo a giorni alterni e per mezza giornata con conseguenti assembramenti e incresciose liti cui si è assistito nei giorni scorsi presso l’hub vaccinale tra chi si contendeva per primo la propria dose di vaccino. Ed ancora una volta il disagio è per i cittadini”.

“In ultimo, ma non per importanza, voglio segnalare come da oltre una settimana manca dalla postazione 118 di Floridia l’ambulanza per cui soprattutto in questo periodo di maggiore necessità, laddove un cittadino floridiano e di Solarino abbia necessità deve attendere che sul posto giunga un’ambulanza da altro comune” conclude Spada.