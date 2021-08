la pandemia a siracusa

Continuano a salire i positivi da Covid19 a Siracusa

Tra questi anche turisti italiani e stranieri

Allarme per la situazione a Rosolini

Sale, in modo preoccupante, la curva del contagio a Siracusa ed inevitabilmente ad ammalarsi sono anche i turisti. Ci sono nuovi positivi al Covid19: sono 151 le persone che hanno contratto il virus, nel complesso sono 273 in isolamento, tra cui alcune famiglie in vacanza, una romana ed una francese.

Allarme a Rosolini

Ma a preoccupare di più è la situazione a Rosolini, centro agricolo al confine con il Ragusano, a pochi chilometri da Ispica: il numero dei positivi è schizzato a 187. Tanto se si considera che ha una popolazione di 20 mila abitanti mentre Siracusa ne fa oltre 120 mila.

Siracusa ultima nei vaccini

Non sorprende, comunque, l’impennata dei contagi in un territorio, come quello siracusano, dove il numero delle persone vaccinate è il più basso in Sicilia, che, però, non brilla, nella classifica nazionale.

La regione è ultima per copertura vaccinale anti Covid in quasi tutte le fasce d’età. “La media regionale dei vaccinati è del 65 per cento circa, Siracusa è al 61 per cento circa” ha detto nei giorni scorsi, proprio a BlogSicilia, il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra

I dati in Sicilia

Sono 72.076 le persone over 80 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, cioè il 21,2% della popolazione. La Sicilia è ultima anche nella fascia d’età 70-79 anni, con 93.919 non vaccinati, il 19,71% della popolazione. Triste e negativo primato anche per la fascia 60-69 anni: 153.061 le persone in attesa della prima dose, cioè il 24,25% della popolazione.

Linea dura a Chiaramonte, nel Ragusano

Il sindaco di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, ha deciso di imporre una stretta per limitare la diffusione del Covid19 che si è tradotta con l’obbligo di esibire il Green pass per accedere in piazza Duomo ed assistere agli spettacoli. Solo i vaccinati, dunque, potranno recarsi nel salotto della città dopo le 21,30.