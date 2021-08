nonostante i ripetuti open days ancora numerose le persone da vaccinare

Covid19 in Sicilia, l’isola ultima per copertura vaccinale

Aumentano positivi, ricoveri e decessi

I giovanissimi rappresentano l’unica fascia d’età per la quale la Sicilia è al passo con la vaccinazione

Cresce il contagio da Covid19 in Sicilia, dove aumentano positivi, ricoveri e decessi. I dati forniti domenica dal Dipartimento della Protezione Civile parlano chiaro ed evidenziano una situazione assai preoccupante.

Nella settimana conclusasi domenica i nuovi positivi in Sicilia sono 5.097, il 14,7% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 23,5%. E’ cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 4,5% al 5,1%. Non si superavano i 5 mila nuovi positivi in una settimana da tre mesi (l’ultima volta nella settimana dal 3 al 9 maggio, con 5568 nuovi positivi). Il numero dei nuovi positivi in sei settimane si è più che sestuplicato, passando da 784 nella settimana dal 21 al 27 giugno a 5.097 nell’ultima settimana.

La Sicilia ultima in Italia per copertura vaccinale

Come se non bastasse, e nonostante gli sforzi e gli appelli del governatore Musumeci e dell’assessore alla Salute, Razza, e i numerosi e ripetuti open days vaccinali, che proseguono sino al 24 agosto, la Sicilia è l’ultima regione italiana per copertura vaccinale anti Covid in quasi tutte le fasce d’età.

L’ultimo report settimanale sui vaccini del commissario straordinario nazionale, i cui dati vengono riportati dall’edizione odierna di Repubblica, dipinge una situazione a tinte assai fosche.

Sono 72.076 le persone over 80 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, cioè il 21,2% della popolazione.

La Sicilia è ultima anche nella fascia d’età 70-79 anni, con 93.919 non vaccinati, il 19,71% della popolazione.

Triste e negativo primato anche per la fascia 60-69 anni: 153.061 le persone in attesa della prima dose, cioè il 24,25% della popolazione.

I decessi per Covid

Ma non è finita qui, purtroppo. Su 152 decessi per Covid nell’ultima settimana in Italia, 39 sono pazienti siciliani. Più di uno su quattro.

E i decessi non riguardano solo anziani con patologie pregresse.

Il personale sanitario

Un altro dato ancora riguarda il personale sanitario: 5.956 operatori, per una percentuale del 4,21%, non sono vaccinati. Record negativo per il Friuli Venezia Giulia, la Puglia e l’Emilia Romagna.

Il personale scolastico

In merito invece al personale scolastico e alle vaccinazioni, non si sono ancora sottoposti alla inoculazione della prima dose 59.699 persone tra docenti, bidelli e personale amministrativo. Si tratta del 42,64%, sempre secondo i dati del commissario nazionale. Nei giorni scorsi, tuttavia, la Regione ha smentito affermando che in Sicilia si è già vaccinato l’82% del personale scolastico.

I giovanissimi vaccinati

I giovanissimi rappresentano l’unica fascia di età per la quale la Sicilia è al passo con la vaccinazione.

I giovani tra i 16 ed i 19 anni che attendono la prima dose sono il 44,85% della popolazione, cioè 90.883 persone.

Intanto è appena iniziata la campagna vaccinale per la fascia 12-15 anni, i soggetti da vaccinare sono 152.471.