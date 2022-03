il dato sulla terza dose

Crollano le vaccinazioni, quasi allo stesso ritmo dei contagi. E’ il dato che riguarda Siracusa dove il 16 gennaio si era sfiorato il tetto dei 6 mila positivi mentre nella giornata di oggi ce ne sono 1406.

I dati sulla terza dose

In merito ai numeri sul vaccino, in riferimento alla terza dose, la media nel capoluogo è del 54,77%, contro l’84,83% della seconda dose. Se si focalizzano le percentuali sul booster, si scopre che nella fascia di età compresa tra i 12 ed i 59 anni, pari a 71191 persone, solo il 44,96% si è sottoposto al vaccino. Le persone dai 60 anni in su, pari a 34905, il 74,77% di esse ha ricevuto la terza dose.

Cambio orari negli Hub del Siracusano

La tendenza ad un ridimensionamento delle vaccinazioni era palpabile da settimane, al punto che l’Asp di Siracusa ha deciso a metà febbraio di cambiare gli orari degli Hub perché il numero delle persone che si recavano nei centri era sempre più basso.

“Tenuto conto delle attuali prenotazioni – fanno sapere dall’Asp di Siracusa – che non superano il 20 per cento delle disponibilità giornaliere, cambiano anche le giornate di accesso ai punti vaccinali della provincia: dalle aperture in alcuni giorni della settimana a quelle alternate, mattina o pomeriggio. In generale, si punterà sui weekend, preferiti dai cittadini, mantenendo comunque la copertura esistente su tutto il territorio”

Le cause del crollo dei vaccini

Come ha spiegato un medico a BlogSicilia il rallentamento dei contagi e l’allentamento delle misure, tra cui la fine dell’obbligo delle mascherine all’aperto, ha scoraggiato le persone a recarsi nelle strutture messe a disposizione dall’azienda sanitaria per i vaccini.

I ricoveri in ospedale

Per quanto concerne le persone che risultano ricoverate all’ospedale Umberto I di Siracusa a causa del Covid19, sono 32 i pazienti, di cui 2 nel reparto di Terapia intensiva. Il grosso dei ricoveri riguarda le persone anziane, in particolare quelle nella fascia d’età a partire dai 70 anni.