il confronto tra seconde dosi e booster

Dopo la paura adesso l’illusione che tutto sia finito. “Si spiega così il crollo delle vaccinazioni” spiega un medico siracusano, commentando i numeri sulla terza dose.

Il raffronto tra seconde dosi e booster

Leggendo i dati sulla seconda dose, si scopre che a Siracusa sono 94715 le persone che hanno concluso il ciclo per una percentuale dell’83,23% della popolazione ma scrutando quelli sulla terza dose o booster la copertura è del 52,15%.

Una forbice significativa, “figlia di un messaggio sbagliato che sta passando, cioè che la pandemia è finita, per cui il vaccino non serve più” commenta il medico, abbastanza preoccupato per le conseguenze di questo andazzo.

Covid19 a Siracusa

In effetti, oltre al crollo della vaccinazione si assiste pure ad una caduta del contagio a Siracusa che conta 2280 positivi. Un dato, comunque, confortante, tenuto conto che, appena il mese scorso nel capoluogo c’erano circa 6 mila positivi. I ricoverati in ospedale, all’Umberto I, sono 39, di cui 4 in Terapia intensiva.

Francofonte No Vax

Se, invece, si leggono i dati sulla vaccinazione a Francofonte, la situazione è ancora peggiore. Solo il 35,44% della popolazione si è sottoposta al vaccino mentre sono 9 le persone, residenti nel Comune del Siracusano, che sono ricoverate in ospedale.

La striscia di morti

La conta dei morti per Covid19 a Francofonte, nel Siracusano, è come un bollettino di guerra. Il Comune, che ruota attorno alla produzione di arance, è quello tra i più colpiti dal virus e nei mesi scorsi aveva il primato del più basso numero di vaccinazioni, al punto che fu additato come Comune No Vax.

6 decessi in 20 giorni

Negli ultimi venti giorni, a partire dal 26 gennaio sono sei i decessi in un centro che arriva a sfiorare i 10 mila abitanti.

Il cordoglio del sindaco

“Il sindaco e l’amministrazione comunale porgono le più sincere condoglianze, anche a nome della cittadinanza, alla famiglia Pernagallo per la perdita del loro caro Giuseppe. Il covid miete ancora vittime nel nostro paese. Alla famiglia va un caloroso abbraccio” si legge nell’ultimo post della giunta sulla pagina social aggiornato a ieri.

Nei giorni scorsi, ha perso la vita un ex assessore, Dionisio La Terra, “uomo impegnato nella società civile, molto conosciuto in paese” aggiunge il sindaco di Francofonte.