la denuncia di un medico siracusano

In poche ore sono morte in ospedale persone non vaccinate contro il Covid19

La famiglia di una delle vittima è ricoverata a Noto

La segnalazione è di un medico siracusano

Si allunga la striscia di morti per Covid19 di persone che non si erano vaccinate. La prima a perdere la vita è stata una donna, 65 anni, di Melilli, deceduta in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, il secondo è un uomo di 56 anni, di Floridia.

La vittima ed i familiari non vaccinati

“Era- dice Biagio Saitta, medico siracusano che da mesi è promotore di iniziative per la vaccinazione e contro i No Vax – ricoverato con moglie e figlio a Noto. Aveva bisogno di essere intubato, per cui è stato trasferito a Siracusa, purtroppo non ce l’ha fatta. Tutti e tre i componenti della famiglia non erano vaccinati”.

La crociata contro i No Vax

Da mesi, il medico siracusano ha deciso di non far entrare nel suo ambulatorio persone che non si sono vaccinate. E dai suoi pazienti ha saputo di storie che hanno dell’incredibile, tutte legate alla fobia per il vaccino anti Covid19.

I casi segnalati

“Una coppia mi ha riferito – dice Saitta a BlogSicilia – che un medico, a cui si erano rivolti, ha sconsigliato loro di pensare ad avere un bambino dopo essere stati sottoposti al vaccino. Una vera assurdità, come si possono avanzare ipotesi del genere senza uno straccio di prova scientifica? Una vera bufala che ho rappresentato alla coppia, comprensibilmente molto confusa”.

Oltre alla coppia, il medico siracusano ha ascoltato un’altra testimonianza, quella di una mamma, terrorizzata da un pediatra. “La donna – racconta a BlogSicilia il medico siracusano – mi ha riferito che il pediatra l’ha scoraggiata a dare il latte materno al figlioletto, sempre perché la donna era vaccinata. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Sono davvero basito ed allarmato per queste sciocchezze che rischiano di creare paura. Il vaccino è fondamentale per la lotta alla pandemia”.