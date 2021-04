la richiesta del sindaco di Ferla

Il sindaco di Ferla ha chiesto la zona rossa

Troppi i contagi da Covid19 registrati dell’Asp

Salgono a 5 i Comuni del Siracusano in lockdown

Ferla sarà il quinto Comune del Siracusano ad entrare in zona rossa. L’annuncio è arrivato dal sindaco, Michelangelo Giansiracusa, che ha inviato la richiesta al presidente della Regione dopo aver avuto i dati dall’Asp di Siracusa.

“In zona rossa”

“A seguito del numero di contagi riscontrati nelle ultime ore e di una comunicazione appena ricevuta da Asp, in qualità di sindaco – dice Michelangelo Giansiracusa – e di responsabile sanitario della salute dei miei concittadini, sto per inviare una missiva al presidente Musumeci al fine di valutare la quasi certa istituzione della zona rossa nel nostro comune. La tutela della salute di ciascuno di noi è la nostra priorità, purtroppo i recenti dati ci obbligano a muoverci drasticamente adesso per prevenire ulteriori occasioni di contagio nella nostra comunità”.

Gli altri Comuni chiusi

Solarino, Rosolini, Lentini e Carlentini sono i Comuni che sono già in zona rossa. Preoccupa il dato di Rosolini, la cui situazione non migliora, probabilmente l’assenza di un’amministrazione (il sindaco Pippo Incatasciato è stato sfiduciato dal Consiglio comunale) potrebbe aver inciso, del resto la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, nei giorni scorsi, proprio in relazione al caso Rosolini, ha segnalato la precarietà, in termini numerici, di forze dell’ordine.

Situazione in Sicilia

Con qualche apprensione fino all’ultimo e con parametri che sono al limite (almeno alcuni anche se non l’indice di trasmissibilità e il numero di casi settimanali) ma la Sicilia ha evita la zona rossa generalizzata per tutta la Regione. In Sicilia comunque occorrerà far scendere il contagio per evitare brutte sorprese dal 26 aprile quando altrove si riapriranno i ristoranti. Ad evitarle la zona rossa il fatto che su base regionale i contagi per 100 mila abitanti non raggiungono i 200 mentre il livello che fa scattare la zona rossa ‘obbligatoriamente’ è di 250.