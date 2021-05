il sindaco del comune del siracusano chiude scuole ed uffici pubblici

Esplosione di contagi a Canicattini Bagni

Il sindaco impone la chiusura di scuole ed uffici pubblici

L’ordinanza varrà fino a domenica 30 maggio

Nonostante la campagna di vaccinazione, a Canicattini Bagni, Comune montano del Siracusano, i contagi sono in crescita. “Siamo ad un passo dalla zona rossa” fa sapere il sindaco, Marilena Miceli, che ha firmato un’ordinanza che impone la chiusure delle scuole e degli uffici pubblici, “garantendo solo i servizi essenziali”.

L’ordinanza del sindaco

L’ordinanza, che è una sorta di lockdown, è entrata in vigore oggi fino domenica 30 maggio 2021. Ecco cosa prevede: chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; il divieto di sosta e di assembramento delle aree e pubbliche e piazze permettendo il solo transito al fine di raggiungere le abitazioni private e gli esercizi commerciali, avendo cura di rispettare il distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali; il divieto assoluto di consumare cibi e bevande nelle suddette aree e in tutto il territorio comunale, consentendolo solo nei pubblici locali nel rispetto delle normative in atto vigenti; la chiusura del mercato settimanale per la giornata di venerdì 28 maggio 2021; la chiusura al pubblico degli uffici comunali, garantendo solo i servizi essenziali al cittadino.

Covid19 in Sicilia

Sono 372 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.335 tamponi processati, con una incidenza che torna quasi al 2% dopo l’impennata di ieri. La Regione oggi è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

I morti sono stati 11 e portano il totale a 5.758. Il numero degli attuali positivi è di 12.604 con una diminuzione di 412 casi dopo un unico giorno di lieve incremento, ieri.. Questo perché i guariti sono soltanto 7732.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 668, 31 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 93, 5 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede ancora Catania in testa con 139 nuovi casi seguita da Agrigento con 79 casi, Trapani 35, Messina con 31, Ragusa 25, Palermo 20 come anche Siracusa 20, Enna 18, Caltanissetta 5.