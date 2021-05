la situazione a priolo, nel siracusano

Contagi aumentati al centro per migranti di Priolo

La struttura sarà chiusa e gli stranieri trasferiti

Decisione assunta dal prefetto di Siracusa

Sono aumentati i positivi nel centro di accoglienza per migranti di Priolo, “Casa Freedom”, passati in poche ore da 50 a 60, tra operatori e stranieri. Al termine di un vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ha deciso il trasferimento di tutti i 75 migranti ospiti della struttura, che sarà sanificata.

“Condizioni critiche”

“Tutto ciò visto il perdurare delle condizioni di profonda criticità emerse a seguito dell’accertato contagio di 60

migranti presenti nel centro di accoglienza e della possibile estensione agli altri 15 migranti” spiega il sindaco di Priolo, Pippo Gianni.

Paura a Priolo

A Priolo, dopo la notizia del focolaio, si è sparsa la paura anche perché l’impennata dei contagi nella città industriale si è raddoppiata, ed il sindaco “da giorni era in contatto con il prefetto e con il dirigente del commissariato di

pubblica sicurezza di Priolo, ai quali aveva espresso le preoccupazioni della comunità priolese” aggiunge il sindaco, Pippo Gianni.

Fine delle zone rosse nel Siracusano

Non ci sono più zone rosse nel Siracusano. Da oggi rientrano in fascia arancione Lentini e Sortino, i Comuni per cui la Regione aveva disposto il lockdown.

Lentini in arancione

“L’ordinanza regionale con cui si istituiva la zona rossa per il nostro comune, non sarà prorogata in quanto l’incidenza settimanale trasmessa dall’Asp, è al di sotto dei 250 nuovi casi settimanali ogni 100000 abitanti” spiega il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, che, la settimana scorsa, ha contestato i dati sul contagio forniti dell’azienda sanitaria.

Certificato verde per i vaccinati

L’Asp di Siracusa ha avviato le procedure per il rilascio, su richiesta degli utenti, delle certificazioni di “avvenuta vaccinazione”, di “guarigione da Covid 19” e di “test con esito negativo al virus Sars Cov 2”. Lo afferma la direzione generale dell’azienda sanitaria che ha avuto il via libera dalla Regione. “Gli interessati potranno fare pervenire la richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificazioneverde.covid19@asp.sr.it allegando copia del documento di identità” spiegano dall’Asp.

