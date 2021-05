Sono 1202 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.265 tamponi processati, con una incidenza quasi del 4,6%. La Regione, oggi è terza per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 24 e portano il totale a 5.516. Il numero degli attuali positivi è di 23.878 con una diminuzione di 651 casi. I guariti oggi sono 1829.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.212, 61 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 149, 3 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa Catania con 467 seguita da Palermo con 207 casi poi Caltanissetta con 162, Siracusa con 117 Ragusa 100, Messina con 76, Agrigento con 46, Trapani 22, Enna 5.

Nuovo focolaio in un centro d’accoglienza

E’ scoppiato un focolaio in un centro di accoglienza per migranti che si trova a Priolo, nel Siracusano. Secondo una prima stima, il numero di positivi, tra stranieri ed operatori della struttura, è di 50 ma il dato potrebbe aumentare nelle prossime ore perché c’è attesa per l’esito di venti tamponi. Ieri il sindaco del Comune industriale, Pippo Gianni, ha comunicato i dati sul Covid19.

I dati del sindaco

“Sono 100 i casi positivi attualmente registrati in città. Altri 17 soggetti si trovano in isolamento fiduciario. Invitiamo i cittadini al rispetto delle misure di prevenzione: evitare assembramenti, mantenere le misure di distanziamento interpersonale, indossare la mascherina, igienizzare costantemente le mani” ha scritto il sindaco. Torna, però, l’incubo contagio a Priolo che, nelle settimane scorse, è entrato in zona rossa, salvo poi uscire, ma in tanti temono che l’impennata dei contagi possa far precipitare la situazione dopo un periodo in cui la situazione sembrava sotto controllo.

Vaccinazioni di massa nelle isole minori da domani

Partirà domani nell’isola di Salina nelle Eolie la vaccinazione di massa della popolazione contro il Covid19, dopo il via libera da parte del commissario nazionale all’emergenza Covid Figliuolo. La somministrazione delle dosi riguarderà 1.400 persone.

“Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18 anni in su senza prenotazione e senza target – dice il commissario Covid a Messina, Alberto Firenze – avremo la collaborazione del ministero della Difesa, che ci supporterà con proprio personale”.

Vaccinazioni si effettueranno a Malfa

La vaccinazione della popolazione avverrà a Malfa, uno dei tre comuni di Salina, nella struttura polifunzionale adibita ad hub vaccinale. Oltre agli isolani potranno anche vaccinarsi i domiciliati e i lavoratori pendolari muniti di certificato medico se ci sono particolari patologie e senza prenotazione.

Nelle altre isole delle Eolie si comincerà tra domenica e lunedì

Nelle altre isole dell’arcipelago delle Eolie “si dovrebbe cominciare domenica, al massimo lunedì: Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, quindi Panarea e chiuderemo con Lipari che ha il maggior numero di residenti”, spiega Firenze che aggiunge “L’obiettivo è di fare in modo di avere le Eolie Covid free in quindici giorni”.

Vaccinazioni di massa nelle altre isole minori dal 10 maggio

Nella giornata di ieri, il presidente della Regione Nello Musumeci ha comunicato l’avvio delle vaccinazioni anche nelle isole minori, per tutta la popolazione di età superiore ai 18 anni. Si comincerà venerdì da Lampedusa, Linosa e Salina cui seguiranno, a partire dal 10 maggio, le restanti isole, con ordine legato alla minore densità di popolazione.

Dalle 20 di oggi via libera alla prenotazione dei 50enni

Intanto, oggi, a partire dalle 20, scatta, la nuova fase della campagna vaccinale in Sicilia annunciata, durante una conferenza stampa, dal presidente della Regione. Per prenotare la vaccinazione il portale non cambia. E’ possibile accedere da questo link.