Da quando gli avevano detto di aver contratto il Covid19 sono rimasti a Noto. È trascorso un mese per due piacentini che dopo essere stati in quarantena sono stati sottoposti ai tamponi. L’esito è stato negativo, per cui potranno preparare i bagagli e fare rientro a casa.

A dare la notizia è stato il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.

“Mi fa piacere comunicarvi – ha detto il sindaco di Noto- che due nostri contagiati oggi sono stati accertati negativi. Domani mattina ritorneranno nella loro Piacenza e riabbracceranno i loro genitori e parenti dopo un mese di permanenza in terra siciliana. Rimangano solo quattro i contagiati, tutti asintomatici che riusciranno presto a sconfiggere il virus. Mascherina, sanificazione delle mani e degli oggetti e, per completare, godiamoci in sicurezza questa splendida Noto, magari con il naso all’insù”.