fermati dai carabinieri tra palazzolo e buccheri

Bloccati motociclisti a passeggio in zona arancione

Fermati in un controllo scattato sabato scorso

Si trovavano tra Palazzolo e Buccheri

Sanzioni per 8500 euro dei carabinieri

I carabinieri hanno sanzionato 16 persone, tra motociclisti e passeggeri, che hanno compiuto una passeggiata su due ruote in zona arancione, nella giornata di sabato, tra Buccheri e Palazzolo, zona montana del Siracusano.

Motociclisti fermati

I centauri non hanno resistito al fascino di quei tornanti e così avrebbero deciso di anticipare i tempi della zona gialla, che consente di uscire dal proprio Comune, entrata in vigore a partire da lunedì. Le sanzioni comminate ammontano ad oltre 8500 euro.

Il precedente

Questo tratto, da anni, è una delle mete preferite degli appassionati delle due ruote, per via dei suoi tornanti che rendono la guida delle moto eccitante. Nelle settimane scorse, in coincidenza con la festa della Liberazione i carabinieri hanno compiuto un controllo e nella rete sono incappate 5 persone, perlopiù di Siracusa e Catania.

Le limitazioni in zona arancione

“Con l’ingresso della Sicilia in zona gialla sono adesso consentiti anche gli spostamenti fuori comune ma sussistono ancora precise limitazioni, quali il divieto di assembramento o il così detto “coprifuoco”, su cui continuano a vigilare i Carabinieri per prevenire la diffusione del Covid19” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.