i controlli dei carabinieri

Multe per guida pericolosa nei confronti di motociclisti

Sorpresi a fare prove di velocità sulla Maremonti

Le sanzioni emesse dai carabinieri

Controlli della polizia nel Siracusano

Avevano scambiato un tratto della Maremonti, la strada che lega Siracusa con i Comuni della zona montana per un circuito e così 5 motociclisti sono stati fermati e multati dai carabinieri del comando provinciale.

Strada come un circuito

Non è certo la prima volta che accade, infatti, questo tratto, da anni, è una delle mete preferite degli appassionati delle due ruote, per via dei suoi tornanti che rendono la guida delle moto eccitante. Ci sono centauri coscienziosi ma accanto a loro ce ne sono di spericolati e sono capitati degli incidenti per imprudenza, per cui i carabinieri, in coincidenza con la festa della Liberazione, coincisa con una giornata assolata, hanno deciso di compiere dei controlli e nella rete sono incappate 5 persone, perlopiù di Siracusa e Catania.

La zona arancione

“Con il ritorno del bel tempo era prevedibile che qualcuno non resistesse alla tentazione di svagarsi sulle strade della provincia Siracusana, in particolare qualche motociclista desideroso di riaccendere i motori e godersi il sole. Come noto, tuttavia, le restrizioni connesse all’attuale stato di zona arancione della nostra provincia non consentono di uscire dal territorio del proprio comune di residenza” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

I controlli della polizia

Anche gli agenti di polizia hanno effettuato tutta la provincia, dei controlli per il rispetto delle norme anti Covid19.

A Siracusa, gli agenti delle Volanti hanno controllato, complessivamente, 40 luoghi di assembramento, 30 esercizi commerciali e più di 100 veicoli. Nel corso dei controlli, sono state identificate circa 200 persone, una delle quali, una donna di 27 anni, è stata denunciata per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, mentre altre tre sono state sanzionate perché non hanno rispettato le vigenti norme anti covid.