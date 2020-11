il dato dell'asp

Un aumento straordinario di casi di Covid19 nel Siracusano. Secondo i dati dell’Asp di Siracusa e diffusi dal sindaco di Avola, Luca Cannata, il numero dei contagiati, in tutta la provincia, capoluogo compreso, è di 2153. Il 7 novembre i positivi erano 1091 ma in due giorni la curva del contagio è schizzata e questo preoccupa non poco la popolazione.

“Usiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento rispettando sempre le prescrizioni sanitarie” dice il sindaco di Avola dove si registrano 110 positivi.

A Francofonte, il sindaco ha prorogato la chiusura di 2 plessi scolastici, in cui si sono registrati alcuni casi positivi, ed il mercato settimanale.

A Floridia, è scoppiato un focolaio in una casa di riposo per anziani con 19 positivi tra gli ospiti e 6 tra gli operatori. A Priolo, il sindaco, Pippo Gianni, per stroncare gli assembramenti ha disposto dei controlli.

“Saranno attenzionati i luoghi di ritrovo, in particolare quelli frequentati dai più giovani e saranno elevate multe nei confronti di chi non rispetta le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio. Nei giorni scorsi mi sono recato nei punti della città in cui erano segnalati assembramenti, disponendo maggiori controlli e sanzioni” dice Gianni.

“Alla luce degli ultimi aggiornamenti ufficializzati dall’Asp, informo – dice il sindaco di Francofonte, Nunzio Daniele Lentini – che ad oggi i casi accertati di cittadini positivi al covid-19 sono in aumento e precisamente 40. Si raccomanda fortemente di rimanere cauti, attenersi scrupolosamente alle prescrizioni regionali e nazionali, usare le mascherine e igienizzare spesso le mani. Si raccomanda di uscire di casa per esigenze strettamente necessarie ed evitare assembramenti, tenendo conto del fatto che il numero dei positivi probabilmente sarà in aumento”.

A Buccheri, a causa degli assembramenti, il sindaco ha imposto delle restrizioni. “Divieto di stazionamento, dalle ore 05.00 alle ore 22.00, nella centrale Piazza Roma, nelle vie alla stessa limitrofe e nelle immediate adiacenze delle attività commerciali, se non per il transito, per il tempo strettamente limitato ad effettuare eventuali acquisti o per prelevare cibi o bevande da asporto che, nello specifico, non possono essere consumate nei luoghi sopra indicati”.

Migliora la situazione a Noto, come svela il sindaco, Corrado Bonfanti. “Stiamo regredendo per la prima volta da questa seconda ondata di epidemia da Covid19. Da 104 a 98 e da 5 a 4 i ragazzi impegnati nella didattica in presenza”.

Crescono ancora i contagi al Covid19 nel Comune di Canicattini Bagni. Secondo i dati dell’Asp, resi noti dal sindaco Marilena Miceli e dall’Assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo, allo stato attuale sono 15 i positivi e 27 gli isolamenti domiciliari. Per incentivare la popolazione al rispetto delle restrizioni, l’amministrazione ha disposto degli ” annunci in strada con auto munita di altoparlanti”.