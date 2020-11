a francofonte, a nord del capoluogo

Corre il contagio e non sono risparmiate le scuole. A Francofonte, a nord di Siracusa, a seguito di alcuni casi positivi il sindaco, con una ordinanza, ha disposto la “chiusura dei locali della scuola materna, della scuola primaria e della scuole secondaria dell’istituto comprensivo Alighieri e della scuola materna Regina Elena” per consentire gli interventi di sanificazione. In un’altra ordinanza, il sindaco Daniele Nunzio Lentini, ha deciso la chiusura di villa Idria “fino ad ulteriori disposizioni”.

Lo stesso sindaco di Francofonte, nel dare i dati del contagio, teme un aumento delle persone che potrebbero contrarre il Covid19.

“Alla luce degli ultimi aggiornamenti ufficializzati dall’Asp, ad oggi (ieri, nrd) i casi accertati di cittadini positivi al covid19 sono in aumento e precisamente 31. Si raccomanda fortemente di rimanere cauti, attenersi scrupolosamente alle prescrizioni regionali e nazionali, usare le mascherine e igienizzare spesso le mani. Si raccomanda di uscire di casa per esigenze strettamente necessarie ed evitare assembramenti, tenendo conto del fatto che il numero dei positivi probabilmente sarà in aumento” fanno sapere dal Comune di Francofonte.

A Canicattini Bagni, sempre nel Siracusano, il sindaco, Marilena Miceli, ha chiuso per 3 giorni gli uffici comunali.

“Alla luce di un nuovo generalizzato e preoccupante incremento dei contagi Covid19 a livello nazionale e in provincia di Siracusa, maggiore garanzia della sicurezza – fa sapere l’amministrazione comunale – dei propri cittadini e degli utenti, ha disposto la chiusura, da mercoledì 4 Novembre 2020, degli uffici comunali per tre giorni per la sanificazione di tutti gli edifici pubblici ad iniziare dal palazzo municipale”

Contestualmente, il sindaco ha annullato la cerimonia della celebrazione del 4 Novembre: sarà solo deposta una corona d’allora ai piedi del monumento ai caduti all’interno della villa comunale “per ricordare l’Unità Nazionale e rinnovare l’omaggio al valore e al lavoro delle Forze Armate e di tutti quei Corpi che garantiscono sicurezza e legalità al Paese” spiega il sindaco Marilena Miceli.